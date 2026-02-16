Sabatini si domanda: “10 giorni di inattività per il Milan: siamo sicuri sia stato positivo?”

Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato così della partita di venerdì sera tra Pisa e Milan. Questo il suo commento:

"Dopo il 60' il Milan è tornato in modalità vista in altre tante partite, soprattuto con le piccole, cioè non riusciva ad arrivare più alla conclusione. Ci sono stati vari cambi, Pulisic, Ricci, Leao, e il Pisa ha trovato il pareggio. In quel momento il Milan ha ripreso a giocare. Nell'ultimo quarto d'ora il Milan ha ripreso a giocare anche se è riuscito a segnare solo al 85' con Modric. È sembrato di rivedere un Milan che nelle ultime esibizioni aveva abbandonato, cioè la partita di Bologna non c'entra assolutamente niente con questa. È sembrata una partita alla ripresa del campionato dopo la sosta. In questo senso, non è surreale, perchè il Milan ha trascorso 10 giorni d' inattività che è d dimostrare che sia una cosa positiva o meno. A Pisa in ogni caso avevano sofferto tutti, dalla Roma all'Inter e anche la Juventus. È evidente però che i confronti con le partite giocate a settembre e oggi, con altre situazioni e contesti, rischiano di fare confusione"