Caos Inter-Juve, Ravezzani: "Sempre pensato che Marotta sia una persona onesta"

In seguito al grande caos e clamore mediatico per quanto accaduto, purtroppo, in Inter-Juventus, prende parola anche il direttore di QSVS Fabio Ravezzani che sul proprio account X scrive così di Giuseppe Marotta, presidente dell’Inter:

"Per chiarezza: ho sempre pensato che Marotta sia un dirigente eccellente e persona onesta. Lo pensavo quando era alla Juve e lo penso adesso all'Inter. Chi ha cambiato idea sono i tifosi beceri dei 2 club che lo accusano da avversario solo in base alle loro personali ossessioni".