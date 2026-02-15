Ramazzotti rivela: "Allegri venerdì nello spogliatoio non si è gustato fino in fondo i tre punti"

Andrea Ramazzotti, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport raccontando un retroscena da Milanello: "Soddisfatto per la vittoria, meno per la prestazione. Massimiliano Allegri venerdì nello spogliatoio non si è gustato fino in fondo i tre punti soprattutto a causa della prova offerta nel primo tempo, chiuso avanti di un gol, ma dopo aver faticato parecchio. Motivo? Loftus-Cheek invece di fare il centravanti e “allungare” il Pisa, arretrava troppo per trovare palloni giocabili e così lasciava isolato Nkunku, stretto tra le linee compatte dei nerazzurri. Da qui la sostituzione del francese («Scelta tecnica») con l’ingresso di Füllkrug e Loftus arretrato.

A Max non è piaciuto neppure che la squadra non sia stata capace né di chiudere il match (sull’evidenza del tocco di mano di Füllkrug prima della rete annullata a Rabiot, a Milanello molti hanno dubbi; il tedesco è solo al secondo rigore sbagliato in carriera sui 23 calciati tra i professionisti) né di controllare il ritmo. Ai suoi ha rimproverato cinismo in zona gol, una lacuna che non ha permesso di segnare il secondo gol e che andrà colmata in vista del futuro. Perché in questa fase finale del campionato la possibilità di sbagliare sarà ridotta. Già mercoledì con il Como (ieri Saelemaekers ancora a parte) Allegri vuole più cattiveria sottoporta".