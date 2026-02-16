Guidi: "Modric ha firmato per un anno più opzione per il secondo. La speranza di tutto l’ambiente rossonero è di rivederlo ancora a Milanello"

Marco Guidi, giornalista, si è così espresso su La Gazzetta dello Sport su Luka Modric: "In estate, Luka ha firmato con il Milan un contratto annuale, ma con opzione per un’ulteriore stagione insieme. La speranza di tutto l’ambiente rossonero è naturalmente di rivederlo ancora a Milanello fra qualche mese, al più tardi ad agosto, dato che c’è il Mondiale. Anche perché il Milan ama Modric, ma anche il croato a Milano sta molto bene. A settembre, però, gli anni saranno 41 e chissà che se ci sarà ancora la voglia di vivere la routine di un calciatore ai massimi livelli. Nella “sua” Zagabria, dove è sbocciato calcisticamente, l’idolo di sempre, Zvonimir Boban, lo accoglierebbe a braccia aperte, dopo averci provato prima dell’accordo col Diavolo. Si vedrà. Oggi, intanto, se lo gode il Milan. Ed è davvero un bel godere.

Max aggiungerà poi che "tutti devono imparare da lui, ha un’umiltà pazzesca e noi siamo fortunati ad averlo qui". E le parole di Modric a fine partita sono l’ennesima conferma. "I tifosi hanno fatto un coro per me? E’ un privilegio sentirlo, li ringrazio". Forse il croato non sa che milioni di milanisti dicono grazie a lui. Poi analizza la gara: "Nella ripresa ci siamo rilassati un po’, non abbiamo messo attenzione e abbiamo subito gol. Per fortuna poi siamo riusciti a fare il 2-1". Una rete per sognare lo scudetto? "Ragioniamo partita per partita, che sono tutte difficili".