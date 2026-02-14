Pellegatti: "Gol dell'1-2 arrivato col modulo che tutti vorremmo vedere. Ma Allegri potrebbe dire: 'Bello mio, ho 53 punti, gli schemi li scelgo io'"

vedi letture

Carlo Pellegatti, giornalista, si è così espresso su Instagram commentando la vittoria del Milan a Pisa: "Il Milan ha vinto, viva il Milan. Non è stata una bella partita. Tanti errori nel primo tempo soprattutto sul piano tecnico, soprattutto da chi doveva aumentare il livello tecnico della squadra; i rossoneri ha segnato al primo tiro in porta, così torniamo e ci sono quelli che lo andranno a sottolineare. Noi lo facciamo in porta: gol al primo tiro in porta. Poi sì, c'è stato un regresso rispetto a Bologna sul piano della prestazione. Forse c'entrano anche i 10 giorni di pausa che hanno interrotto il ritmo. Poi c'è stato il rigore di Fullkrug e il pari del Pisa.

Poi, dopo il pari del Pisa, abbiamo visto lo schema che tutti vorremmo vedere (il 4-3-3, ndr). Certo, Allegri potrebbe dire: 'Bello mio, ho 53 punti, gli schemi li scelgo io'. Gli ingressi di Pulisic e Leao con Fullkrug, assieme a Ricci, hanno aiutato. Il Milan ha giocato bene quei sei minuti, trovando anche il gol di Modric e tre punti da portare a casa pesanti. Per gli esteti del calcio non è stata la miglior serata, per i tifosi del Milan sì perché vedono il Milan lì in alto".