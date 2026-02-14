Luka Modric campione infinito: un altro record battuto. E il futuro...

Nella sua lunga carriera, caratterizzata da oltre trenta trofei, Luka Modric ha battuto tanti record (per esempio è uno dei giocatori che ha vinto più Champions League, sei). L'ultimo in ordine di tempo lo ha ottenuto ieri sera grazie al gol vittoria contro il Pisa: il centrocampista del Milan è infatti diventato il marcatore più anziano della storia della Serie A ad aver segnato su azione. Il croato, in rete a 40 anni, 5 mesi e 4 giorni, ha battuto il precedente primato che apparteneva a Silvio Piola (7 febbraio 1954, Novara-Milan 1-1, in gol a 40 anni, 4 mesi e 9 giorni).

PODIO ROSSONERO - Contando invece anche i gol su rigore, Modric è al terzo posto di questa speciale classifica che ha un podio tutto rossonero visto che il croato è preceduto da Alessandro Costacurta, che segnò dagli 11 metri contro l'Udinese nel 2007 a 41 anni e 25 giorni, e da Zlatan Ibrahimovic, che è in vetta a questa graduatoria grazie al penalty trasformato il 18 marzo 2023 pure lui all'Udinese a 41 anni, 5 mesi e 15 giorni. Max Allegri, nel post-partita di Pisa-Milan, non ha potuto fare altro che esaltare un campione infinito come l'ex Real Madrid: "È un giocatore straordinario - le parole del tecnico livornese a DAZN -. Indipendentemente dalle sue qualità tecniche, che sono meravigliose, è che alla fine ha cercato di andarsi a prendere questa vittoria. Più una giocata tecnica e caratteriale. Tutti dobbiamo imparare da lui, ha un'umiltà pazzesca. Siamo contenti di averlo. I più giovani devono sfruttare questo momento in cui ci si lavora e allena insieme".

FUTURO - Il Milan se lo gode e spera di averlo in rosa anche il prossimo anno quando il Diavolo potrebbe tornare a giocare in Champions League. Modric ha già vinto sei volte questa competizione, ma giocarla con la maglia rossonera avrebbe sicuramente un significato speciale per lui. La scorsa estate il croato ha firmato un contratto fino al 2026 con opzione per un'altra stagione. Il club di via Aldo Rossi, se fosse stato per lui, avrebbe probabilmente già esercitato questa opzione, ma, visto il grande rapporto di stima e di rispetto che c'è tra il giocatore e la società milanista, vuole che sia Luka a prendere la decisione finale. Modric è felicissimo al Milan, ma ora non è ancora il momento di fare la sua scelta per il futuro: c'è prima un campionato da provare a vincere e un Mondiale da giocare, poi in estate farà le sue valutazioni in base a motivazioni e tenuta fisica, anche perchè a settembre spegnerà 41 candeline.