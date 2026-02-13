live mn Allegri: "Bisognava prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como"

Tra poco l'allenatore del Milan Massimiliano Allegri interverrà in conferenza stampa dopo la partita della Cetilar Arena contro il Pisa.

Un giudizio su questa partita

"Non era semplice riprendere dopo aver giocato le ultime due partite a distanza di 9 giorni. Poi sono partite dove il Pisa chiudeva molto bene, noi potevamo giocare un po' più puliti e dovevamo riempire più l'area. Nel secondo tempo dopo l'uno a zero abbiamo avuto il 2 a 0 annullato, il rigore sbagliato. Queste partite sono pericolosissime, perché il Pisa è stato bravissimo a restare nella partita. In quei momenti puoi abbassare l'attenzione, e così è stato. Bisognava prendere i 3 punti, vincere le partite non è mai semplice. Ora penseremo a Como".

Su Modric

"C'è da dire che siamo fortunati ad averlo, e soprattutto io e i ragazzi che tutti i giorni si allenano con un giocatore perfetto sotto l'aspetto tecnico e caratteriale".

Sul cambio di Nkunku: scelta fisica o tecnica? Sul rigore di Fullkrug

"Su Fullkrug gli ho indicato io, quindi ero sereno. Invece i rigori si tirano e si sbagliano. Per quanto riguarda Nkunku è stata una scelta tecnica, perché serviva un centravanti, e Fullkrug ha fatto un'ottima partita".

Che differenza ha trovato tra il Pisa di Hiljemark

"Partita molto pericolosa, perché ricordando le partite giocate qui ha sempre tenuto la testa alta, e ha tenuto sempre le partite in piedi. Comunque si rendono sempre pericolosi".

Come passerà San Valentino?

"Oramai San Valentino è andato...Vedrò le partite, è normale, faccio questo mestiere".