Milan-Tomori, rinnovo ormai ad un passo: le ultime

Dopo il rinnovo di Mike Maignan fino al 30 giugno 2031, in casa Milan non è ancora finito il tempo dei nuovi accordi per i giocatori già presenti in rosa. Perché è prossimo alla definizione il nuovo accordo per Fikayo Tomori. Il difensore inglese, arrivato al Milan nel gennaio 2021 in prestito con diritto di riscatto dal Chelsea, poi esercitato nell’estate del medesimo anno per un acquisizione definitiva pari a 29 milioni, ha sostanzialmente definito i dettagli di quello che sarà il suo nuovo contratto con il Milan.

Milan-Tomori: cifre e dettagli del nuovo contratto

Dopo le ultime indiscrezioni di giornata, tra cui quelle in mattinata della Gazzetta dello Sport e di Luca Di Benedetto, MilanNews.it ha avuto conferme ulteriori di come l’accordo sia praticamente arrivato alle battute finali e che andrà solo ratificato a stretto giro di posta con la celebrazione del rito della firma al quarto piano di Casa Milan. Il nuovo contratto di Tomori con il club rossonero avrà come data di scadenza quella del 30 giugno 2030, dunque si parla di un quadriennale con uno stipendio che, tra parte fissa e bonus, dovrebbe aggirarsi sui 4 milioni.

Tomori al Milan: i numeri

Fino al momento in cui si sta scrivendo, Fikayo Tomori ha collezionato 201 presenze ufficiali con la maglia del Milan, condite da 7 gol. Il difensore inglese ha vinto da protagonista lo scudetto 2021-22, il diciannovesimo della storia del club, e la Supercoppa Italiana del 2024, in Arabia Saudita, dove il Milan ha eliminato la Juventus in semifinale e battuto l’Inter in finale per 3-2.