Gimenez rientra tra un mese, ma ora come potrà essere utile ad Allegri?

È una situazione difficile, particolare quella di Santiago Gimenez. Abbiamo più volte raccontato di quanto i problemi fisici abbiano condizionato il percorso del Bebote in rossonero, a praticamente un anno esatto di distanza dal suo arrivo a Milano. Un inizio incoraggiante nella passata stagione. I gol con Empoli e Feyenoord, poi le prime difficoltà complice anche una stagione disastrosa del Milan in campionato. Quest’anno tra gol annullati e infortuni, Gimenez è ancora in cerca della sua isola felice, del suo Nirvana.

RIENTRO TRA UN MESE?

“Santi sta meglio, tra un mesetto potrebbe tornare in gruppo” Le dichiarazioni di Massimiliano Allegri non hanno interpretazioni particolari. Il ritorno in gruppo di Santiago Gimenez potrebbe avvenire nel giro di un mese. Un’arma in più utile per l’attacco del Milan, riempito alla grande con l’arrivo di Niclas Fullkrug a gennaio. Ma come il Bebote potrà risultare utile alla causa milanista. Abbiamo già visto come il messicano sia stato spesso un pesce fuor d’acqua, anche se, come detto proprio da lui condizionato gravemente dal problema alla caviglia. Il ritorno di Santi potrebbe davvero svoltare la stagione del Milan o accompagnarsi fino alla fine ad un triste e scontato epilogo?

POCHI GOL E SORRISI (PER ORA)

Un gol (in coppa Italia contro il Lecce) e un solo assist fin qui. Poi il nulla. La gestione, non proprio meravigliosa, del Milan nei suoi confronti potrebbe forse aver scalfito qualcosa nell’animo gentile e soave del Bebote. Messo sul mercato poco prima di Lecce-Milan, il messicano fece comunque una buona prestazione, segnando anche ma in fuorigioco. Poco di più. Fastidi fisici reiterati, un'operazione alla caviglia e questa alchimia che forse con Max Allegri non è mai sbocciata del tutto (finora). Nel calcio tutto è mutabile, che questo 2026 possa essere la svolta per Gimenez? Con un mondiale che incombe e un'avventura rossonera ancora tutta da scrivere, degnamente, fino alla fine.