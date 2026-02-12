Pulisic torna, ma a mezzo servizio: Allegri pensa alla mossa a sorpresa contro il Pisa

Il rendimento di Christian Pulisic in questa stagione è stato finora decisivo e impattante. Gol, assist, presenze. L’americano è stato il vero punto di luce nei momenti difficili delle ultime due stagioni, in tandem con il solito Rafa Leao, leggermente più indietro nei numeri. Tra infortuni e problemi fisici, Pulisic è pronto finalmente a tornare a trascinare il suo Milan.

IL RIENTRO IN GRUPPO E IL PIANO DI ALLEGRI

Come riferito dalla redazione di MilanNews.it ieri, Chris è tornato ad allenarsi in gruppo e sarà quindi a disposizione di Massimiliano Allegri per la trasferta di venerdì sera contro il Pisa. Negli scorsi giorni l'americano si era allenato a parte a causa di una borsite all'ileopsoas. Il piano di Allegri prevederebbe, come detto da lui stesso in conferenza stampa, un impiego di Pulisic contro il Pisa per 15/20 minuti. Non un alto minutaggio, ma sicuramente utile per portare la migliore condizione all’esterno rossonero.

NUMERI E STATISTICHE

Per Pulisic non è stato un rendimento prolifico quello delle Ultime settimane. Tra stop fisici, condizione non ottimale e tante occasioni mancate (ricordiamo la sfida di Firenze) l’americano va a segno da fine dicembre, un eternità. Parliamo della vittoria casalinga del Milan per 3-0 sul Verona, era il 28 dicembre. Finora in questa stagione Chris ha segnato ben 10 gol stagionali e 2 assist, risultando ad oggi il miglior marcatore stagionale del Milan.