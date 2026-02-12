Pisa, Como, Parma e Cremonese: Milan, un filotto di vittorie per avvicinarsi all'Inter prima del derby

Manca ancora poco meno di un mese, ma si parla già tantissimo del derby di Milano in programma il 7 o 8 marzo a San Siro tra le due squadre, Milan e Inter, che al momento sono rispettivamente al secondo e primo posto della classifica. La distanza è oggi di otto punti, ma i rossoneri hanno una partita da recuperare mercoledì contro il Como e dunque sono potenzialmente sono a -5.

SERVE UN FILOTTO - Come riporta stamattina La Gazzetta dello Sport, da qui alla stracittadina milanese, l'obiettivo del Diavolo è piuttosto semplice, cioè cercare di rosicchiare qualche punto ai nerazzurri e arrivare al derby a distanza ridotta. Per farlo servirà un filotto di vittorie nelle prossime quattro gare contro Pisa, Como, Parma e Cremonese. Se quella contro i lariani sarà una partita tutt'altro che semplice, le altre tre sono, sulla carta, abbordabili, ma non è un mistero che finora in stagione il Milan ha faticato parecchio con le piccole. Basti pensare che contro queste tre squadre, nel girone di andata, la formazione milanista ha collezionato solo due punti su nove: pareggi contro Pisa e Parma e sconfitta all'esordio in campionato con la Cremonese (è l'unico ko in questa Serie A).

MENO PARTITE - Se i rossoneri hanno quattro partite da giocare prima del derby, l'Inter ne ha di più visto che nelle prossime settimane sarà impegnata anche in Champions League (doppia sfida contro il Bodo/Glimt per i playoff) e in Coppa Italia (pochi giorni prima della stracittadina milanese avrà la semifinale di andata di Coppa Italia contro il Como). Il Milan spera di recuperare punti già questo week-end, sfruttando il fatto che i nerazzurri dovranno giocare contro la Juventus. Ma prima il Diavolo dovrà pensare a battere il Pisa.