Gimenez e la grande attesa rossonera: presto sarà il tempo delle risposte

Il Milan aspetta Santiago Gimenez. Lo fa praticamente da un anno a questa parte, e l'ha fatto soprattutto durante il lungo periodo di degenza dell'attaccante messicano, che dura tutt'ra. Adesso però lo fa co uno sguardo molto più esigente, anche perché quando tornerà a disposizione di Massimiliano Allegri, non ci saranno sconti né corsie preferenziali. Tra Leao, Pulisic, Nkunku e Fullkrug Gimenez dovrà sgomitare, ritagliarsi spazio e meritarsi sul campo la conferma in rossonero anche per la prossima stagione.

Parole di fede e responsabilità

Nel corso di questi mesi d'assenza Gimenez non è rimasto in silenzio. Spesso ha rilasciato dichiarazioni ai microfoni delle più note emittenti messicani, come ad esempio ESPN, ribadendo la sua gratitudine verso il club: la fiducia del Milan, anche in questo periodo di difficoltà, è qualcosa che vuole ripagare, con i fatti prima ancora che con le dichiarazioni.

Santiago si è detto pronto, motivato, consapevole del preso della maglia e dell'opportunità che ha davanti, Parole mature, da giocatore che sa di essere ad un bivio importante della propria carriera in rossonero.

Ora conta solo il campo

Il tempo delle interviste è finito. Allegri lo ha aspettao, lo ha difeso pubblicamente e ha ribadito di credere in lui, immaginandolo come un'arma in più per questo intenso finale di stagione che aspetta il Milan. Ora, però, non si scherza più. La concorrenza è reale, il Diavolo corre e ha bisogno di certezze immediate. Quando tornerà, toccherà a Santiago di dimostrare di avere spazio, fiducia e futuro. Perché al Milan, oggi più che mai, contano gol e rendimento.