Gozzini: "Troppo indisciplinato per Allegri, Jimenez è stato prezioso da lontano: porterà una dozzina di milioni"

Alessandra Gozzini, giornalista, si è così espressa su La Gazzetta dello Sport sul futuro di Alex Jimenez: "Anche nel weekend senza campionato il Milan ha potuto festeggiare: le notizie dalla Premier, con la diciottesima presenza di Alex Jimenez con il Bournemouth, ha fatto scattare l’obbligo di acquisto. Presenze che dovevano essere di almeno 45 minuti e così è stato: troppo indisciplinato per Max, Jimenez è stato prezioso da lontano. Gli inglesi hanno speso 19 milioni e mezzo più oltre cinque di bonus da dividere però in parti uguali con il Real Madrid, che lo aveva ceduto al Milan nell’estate 2023. Porta comunque in dote una dozzina di milioni".

OCCHIO AGLI INCASTRI

Come al solito il calciomercato è un gioco di incastri. Dopo esserci andato vicinissimo nel corso dello scorso gennaio, il Milan si ritrova oggi a trattare ad oltranza con il Partizan Belgrado per Andrej Kostic, attaccante montenegrino di cui si parla un gran bene in patria e non solo. Sul classe 2007 ci sarebbe infatti la concorrenza di mezza Europa, ma il calciatore ha dato massima priorità al club rossonero.

Adesso la palla passa nelle mani del Diavolo, che punta ad abbassare le richieste del Partizan ad almeno a 5 milioni più una serie di bonus. Il Milan farà dei nuovi tentativi per Kostic in queste settimane, sfruttando l'uscita a titolo definitivo di Alex Jimenez, il quale è stato riscattato dal Bournemouth per una cifra anche piuttosto considerevole superiore ai 20 milioni di euro.