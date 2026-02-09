Tare non molla la presa su Vlahovic: nuovi contatto con l'agente Ristic
Il direttore sportivo del Milan Igli Tare ha riallaccaito i contatti con l'agente Darko Ristic per portare Dusan Vlahovic al Milan. L'attaccante è favorevole a questo tipo di trasferimento, considerando l'Italia oramai la sua seconda casa, ma il quadriennale da 6 milioni di euro annui che il club rossonero gl ha avanzato non convince né il serbo ne i suoi rappresentanti, che puntano ad un'offerta a doppia cifra.
Così per il Milan chiudere sarà molto complicato. Se non verranno soddisfatte le richieste economiche di entourage e giocatore a stretto giro, l'ipotesi Vlahovic potrebbe tornare attuale solo a maggio, restando però sempre vincolata ai parametri della dirigenza rossonera.
