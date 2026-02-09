Il Milan può ricavare 70 milioni di euro dai riscatti dei giocatori in prestito
Il Milan può sorridere in vista del mercato estivo grazie ad un possibile tesoretto da circa 70 milioni di euro derivante dai riscatti dei giocatoti attualmente in prestito in giro per l'Italia (soprattutto) e l'Europa.
In Serie A, infatti, il Bologna è pronto a riscattare Tommaso Pobega per circa 7 milioni di euro, mentre il Genoa valuta l'acquisto definitivo di Lorenzo Colombo per una cifra che si aggira intorno ai 10 milioni. La Cremonese, invece, potrebbe esercitare il riscatto di Filippo Terracciano in caso di salvezza, versando nelle classe del club rossonero una cifra pari a 3,5 milioni di euro.
Per quanto riguarda l'estero, invece, Alex Jimenez è stato riscattato dal Bournemouth, mentre restano da monitorare le situazioni di Ismael Bennacer, in prestito con diritto di riscatto alla Dinamo Zagabria per 10 milioni di euro, e Samuel Chukwueze, in prestito al Fulham con riscatto fissato intorno ai 30.
