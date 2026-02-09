Cercasi attaccante: Moise Kean resta sulla lista del Milan

Moise Kean resta uno di quei nomi che il Milan starebbe monitorando in vista della prossima estate. Massimiliano Allegri conosce molto bene l'attaccante della Fiorentina, anche perché lo ha fatto esordire lui tra i grandi riportandolo a Torino dopo che era stato venduto all'Everton. Insomma, tra il tecnico rossonero e l'italiano c'è un rapporto che va ben oltre il campo, e chissà che questo duo non si possa ricongiungere la prossima estate.

L'ostacolo è però rappresentato dalla valutazione che la Fiorentina fa del suo giocatore. Per questo motivo strapparlo alla Viola però sarà tutt’altro che semplice, soprattutto al netto della clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio.