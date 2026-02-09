Cercasi attaccante: Moise Kean resta sulla lista del Milan
MilanNews.it
Moise Kean resta uno di quei nomi che il Milan starebbe monitorando in vista della prossima estate. Massimiliano Allegri conosce molto bene l'attaccante della Fiorentina, anche perché lo ha fatto esordire lui tra i grandi riportandolo a Torino dopo che era stato venduto all'Everton. Insomma, tra il tecnico rossonero e l'italiano c'è un rapporto che va ben oltre il campo, e chissà che questo duo non si possa ricongiungere la prossima estate.
L'ostacolo è però rappresentato dalla valutazione che la Fiorentina fa del suo giocatore. Per questo motivo strapparlo alla Viola però sarà tutt’altro che semplice, soprattutto al netto della clausola rescissoria da 62 milioni che si attiva e sarà valida dall’1 al 15 luglio.
Pubblicità
Calciomercato Milan
Le più lette
06:34 Nella domenica delle medaglie olimpiche l’Inter spazza via anche il Sassuolo (5-0), Juve-Lazio 2-2
Primo Piano
Franco OrdineLe “allegrate” Athekame e Fofana. Il futuro nelle mani dei medici. Due Milan? Non conviene a Furlani
Editore: TC&C srl (web content publisher since 1994)
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Testata giornalistica Aut.Trib. Arezzo n. 8/08 del 22/04/2008
Partita IVA 01488100510 - Iscritto al Registro Operatori di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale e responsabile: Antonio Vitiello
© 2026 milannews.it - Tutti i diritti riservati
Parte del Newtwork di
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
Sito non ufficiale, non autorizzato o connesso ad A.C. Milan
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Milannews.it per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com