Il riscatto di Jimenez potrebbe favorire l'affare Kostic
Come al solito il calciomercato è un gioco di incastri. Dopo esserci andato vicinissimo nel corso dello scorso gennaio, il Milan si ritrova oggi a trattare ad oltranza con il Partizan Belgrado per Andrej Kostic, attaccante montenegrino di cui si parla un gran bene in patria e non solo. Sul classe 2007 ci sarebbe infatti la concorrenza di mezza Europa, ma il calciatore ha dato massima priorità al club rossonero.
Adesso la palla passa nelle mani del Diavolo, che punta ad abbassare le richieste del Partizan ad almeno a 5 milioni più una serie di bonus. Il Milan farà dei nuovi tentativi per Kostic in queste settimane, sfruttando l'uscita a titolo definitivo di Alex Jimenez, il quale è stato riscattato dal Bournemouth per una cifra anche piuttosto considerevole superiore ai 20 milioni di euro.
