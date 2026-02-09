Il Milan monitora la situazione legata a Gabriel Jesus in vista dell'estate

Arenatasi la pista Mateta, il Milan già starebbe cominciando a guardarsi intorno in vista della prossima estate. L'idea è quella di mettere a disposizione di Massimiliano Allegri un numero 9 che dia garanzie, con Fullkrug, Nkunku e Santiago Gimenez che nel mentre si giocheranno le rispettive conferme in rossonero in questo finale di stagione.

Un nome che stuzzica la dirigenza è quello di Gabriel Jesus, classe 1997 che non sembrerebbe intenzionato a rinnovare il proprio contratto in scadenza con l'Arsenal nel giugno 2027. Il suo nome è stato proposto già lo scorso gennaio, ma è in estate che questa pista potrebbe infuocarsi. Per questo motivo dalle parti di Via Aldo Rossi starebbero monitorando con attenzione la situazione, in attesa di uno spiraglio che possa permettere al Milan di inserirsi.