Il Milan aspetta Luka Modric: il suo futuro passa per il finale di stagione

Il Milan e Luka Modric guardano avanti, ma prima c'è una stagione da chiudere nel miglior modo possibile. Ritorno in Champions League e lotta fino all'ultimo per il titolo sono gli obiettivi immediati della formazione di Massimiliano Allegri. Solo dopo il centrocampista croato prenderà una decisione sul suo futuro in rossonero, una scelta che influenzerà anche le strategie del mercato estivo del club.

Un campione senza età

L'annata di Modric è stata fin qui estremamente positiva. Sempre centrale nel progetto, ha saltato solo una gara di campionato per turnover, confermandosi decisivo non solo per la qualità tecnica, ma anche per l'impatto fisico e mentale che ha avuto sulla squadra. A 40 anni, il croato stupisce per tenuta atletica, spirito di sacrificio e capacità di recupero palla. Il suo contributo è certificato anche dai numeri: un gol pesantissimo contro il Bologna, tre assist e numerose giocate chiave che oggi incidono nella corsa Champions.

Il tentativo del Milan e la decisione finale

Il Milan è molto soddisfatto e spera di convincere Luka Modric a restare per almeno un'altra stagione, così da esaudire il suo sogno di giocare in Champions con la maglia rossonera. Igli Tare e Max Allegri proveranno a replicare l'operazione riuscita con Maignan, puntando su un dialogo diretto e sincero con il calciatore. La decisione, però, dipenderà da diversi fattori: il finale di stagione, il Mondiale e le valutazioni familiari. Il contratto non è un ostacolo, anche perché esiste una clausola di rinnovo, ma come ribadito da Massimiliano Allegri nel corso conferenza stampa pre Bologna, l'ultima parola spetta solo a Luka.