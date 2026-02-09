Stasera Atalanta e Roma in attesa del recupero tra Milan e Como: i risultati della 23esima giornata di Serie A

Stasera Atalanta e Roma in attesa del recupero tra Milan e Como: i risultati della 23esima giornata di Serie A
di Lorenzo De Angelis

Di seguito i risultati delle partite del weekend valide per la 24esima giornata del campionato di Serie A Enilive. A concludere il programma Atalanta-Cremonese e Roma-Cagliari, in attesa di Milan-Como che verrà recuperata il prossimo 18 febbraio. 

VENERDÌ 6/02
Verona-Pisa 0-0

SABATO 7/02
Genoa-Napoli 2-3
Fiorentina-Torino 2-2



DOMENICA 8/02
Bologna-Parma 0-1
Lecce-Udinese 2-1
sassuolo-Inter 0-5
Juventus-Lazio 2-2

LUNEDÌ 9/02
Atalanta-Cremonese, ore 18.30
Roma-Cagliari, ore 20.45

MERCOLEDÌ 18/02
Milan-Como, ore 20.45