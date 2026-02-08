live mn Milan Futuro-Virtus Ciserano (0-1): ennesima sconfitta stagionale

Ennesima sconfitta stagionale in Serie D per i ragazzi di mister Oddo, oggi decisamente troppo imprecisi sotto porta. Ai punti avrebbero meritato molto di più, ma al triplice fischio escono sconfitti. Decisivo l'errore di Torriani su un colpo di testa da corner, ma davvero troppe le occasioni da gol sprecate in avanti, tra miracoli del portiere avversario, legni e conclusioni sbilenche.

94' Triplice fischio, il Milan Futuro perde 0-1 contro la Virtus Ciserano Bergamo.

93' Chaka ha un'occasione d'oro in area di porta per il pareggio ma liscia la palla al momento del tiro.

90' Quattro minuti di recupero.

89' Ultimi assalti Milan Futuro, la Virtus non sembra soffrire.

86' Chaka serve perfettamente Ossola in area, il rossonero però di sinistro ciancica il pallone e spreca l'occasione del potenziale uno a uno...

80' Ora il Milan Futuro carica un po' a testa bassa, manca lucidità nelle giocate dei rossoneri.

77' Solito ottimo lavoro di Chaka in dribbling, palla a rimorchio per Eletu che mastica la conclusione da ottima posizione.

73' Magrassi subito vicino al gol, altra parata importante di Cavalieri sul colpo di testa del rossonero.

70' Cambi Milan Futuro: dentro Magrassi, Karaca, Dalpiaz e Geroli. Escono Asanji, Borsani, Cappelleti e Sardo.

67' Esce male Cavalieri, Zukic prova la botta a porta sguarnita ma i difensori della Virtus fanno muro.

66' Miracolone di Cavalieri su un sinistro fortissimo di Chaka dal vertice dell'area di porta. Milan Futuro subito vicino al pareggio.

63' Gol della Virtus Ciserano Bergamo, Viscardi. Cross da corner sul primo piano, colpo di testa del numero 11 avversario e Torriani se la butta in porta con una mezza papera. 0-1.

62' Chiusura di Vladimirov in area di rigore che vale quasi come un gol. Ottima lettura del difensore del Milan Futuro.

60' Milan Futuro vicino al gol! Cappelletti la mette in mezzo dal fondo, Asanji calcia di prima dal vertice dell'area di porta ma non inquadra la porta avversaria! Iniziano ad essere troppe le occasioni sprecate dai rossoneri.

55' Tiro fortissimo da lontano di Eletu, Cavalieri blocca senza difficoltà.

53' Tanti falli e tante interruzioni in questo avvio di ripresa.

50' Ammonito Borsani per un intervento in ritardo e non necessario.

49' Sala prova la botta da fuori, tiro impreciso.

46' Comincia la ripresa.

Prima frazione di gioco poco emozionante, ma ci sono state comunque grandi occasioni: due per il Milan, un palo ed un miracolo, e due per la Virtus, un tiro fuori di un soffio e un miracolo di Torriani. Terreno di gioco inguardabile che non aiuta lo spettacolo, ma le due squadre provano comunque a proporre del gioco offensivo.

45' Fine primo tempo.

44' Miracolo di Cavalieri! Grande giocata di Chaka che dal fondo mette in mezzo, Sala va col piattone a botta sicura ma trova la gran risposta del portiere della Virtus!

39' Paratona di Torriani su una conclusione ravvicinata di Marin: grande intervento del portiere rossonero.

38' Collo fortissimo di Eletu che scheggia il palo alla destra del portiere. Punizione battuta molto bene dal numero 4 rossonero, peccato!

37' Fallo su Asanji dal limite, l'arbitro fischia. Punizione interessante per il Milan Futuro.

33' Poche emozioni in questa prima mezz'ora complice anche il campo non perfetto.

30' Traore, Ossola e Borsani scambiano bene a sinistra. Cross dal fondo del terzino, Asanji prova la giocata alla Henry ma si allunga troppo palla, che finisce tra i guanti del portiere.

28' Rischio Milan con la palla che carambola sul braccio di Vladimirov in area: per l'arbitro non c'è nulla, si prosegue tra le proteste degli ospiti.

23' Tiro estemporaneo di Asanji che dal lato destro dell'area prova un tiro di collo-esterno al volo: palla alta.

20' Virtus ad un centimetro dal gol: cross da sinistra e Adenyo che da un metro la spara clamorosamente fuori schiacciando per terra di testa.

17' Virtus che gioca in area rossonera, tuffo di un attaccante abbastanza clamoroso: l'arbitro lo riprende ma non lo ammonisce.

12' Milan Futuro vicino al gol! Bel corner di Eletu e Zukic, da due passi, di coscia la spara alta.

10' Punizione battuta malissima, palla sulla barriera rossonera.

9' Virtus che guadagna un calcio di punizione dal limite. Zona pericolosa.

8' Viscardi semina il panico tra le maglie della difesa rossonera, Vladimirov sbroglia la matassa rifugiandosi in angolo.

7' Oggi il terreno di gioco del Chinetti è tutt'altro che perfetto: manto erboso pieno di difetti e zolle. Difficile giocare palla a terra così.

6' Ossola di destro dal limite, palla imprecisa che termina fuori.

4' Cross da un esterno all'altro della Virtus, traversone impreciso di poco. Primo rischio per il Milan Futuro.

1' Si comincia, inizia il match!

- Ingresso in campo della due squadre. Divisa bianca per il Milan Futuro, maglietta blu scuro per gli avversari.

Amici e amiche di MilanNews.it, ben ritrovati. A brevissimo il Milan Futuro scenderà in campo al Felice Chinetti di Solbiate Arno per affrontare la Virtus Ciserano Bergamo in un match valido per la 23esima giornata del Girone B di Serie D. Rossoneri che vogliono tornare alla vittoria per non perdere contatto con la zona Play Off. Rimanete con noi ed il nostro live testuale per seguire tutte le emozioni del match!

LE FORMAZIONI UFFICIALI

MILAN FUTURO: Torriani; Cappelletti, Zukic, Vladimirov, Borsani; Sardo, Eletu, Sala; Ossola, Asanji, Traore. A disposizione: Longoni, Karaca, Pagliei, Dalpiaz, Geroli, Branca, Zaramella, Magrassi, Pandolfi. Allenatore: Massimo Oddo

VIRTUS CISERANO: Cavalieri, De Felice, Caccia, Manzi, Lucenti, Legramandi, Adenyo, Costa, Lozza, Marin, Viscardi. A disposizione: Rovelli, Kasse, Foroni, Bottani, Braiotta, Rbouhi, Ventura, Benti, Ferrario. Allenatore: Nicola Valenti

Arbitro: Alessandro Dallagà