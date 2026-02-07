esclusiva mn Ravezzani: "Calciomercato sufficiente. Scudetto? Dipende da due fattori"

Calciomercato, Maignan e l'obiettivo scudetto. In esclusiva ai microfoni di MilanNews.it il direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha non solo dato un voto (sufficiente e poco più) alla sessione invernale di trasferimenti del club rossonero, ma anche parlato delle ambizioni europee e non della formazione di Massimiliano Allegri.

Che voto dà al calciomercato invernale del Milan?

"Il calciomercato invernale del Milan lo valuto sufficiente, un 6++, anche perché le rivali non si sono rinforzate. O meglio, la Roma si, la Juventus no".

Come valuta invece la gestione legata all'operazione Mateta?

"La gestione dell'affare Mateta è stata rivedibile. Io l’ho scritto in tempi non sospetti: se il Milan lo avesse preso, superando la concorrenza della Juventus, che a questo punto potremmo dire essere consapevole delle condizioni del ragazzo, avrebbe fatto una grande operazione, ma ha perso gli ultimi 7-8 giorni dietro un giocatore che alla fine è risultato essere infortunato non mettendosi nelle condizioni di riuscire trovare un’alternativa".

Non pensa che in realtà più di un attaccante questa squadra aveva bisogno di un difensore?

"Difensore? No, anche perché con una partita a settimana questo De Winter è una soluzione più che buona sulla quale puntare. Quindi penso che al Milan servisse più un attaccante considerando le condizioni non al massimo di Leao e Pulisic".

Il rinnovo di Maignan è un segnale forte sotto tanti aspetti, sportivo e progettuale?

"La firma del portiere francese è importante anche perché l’Inter ha costruito il suo ciclo vincente mantenendo i più forti, cosa che spesso il Milan non è riuscito a fare in passato, vedi con Calhanoglu e Donnarumma, per esempio. Poi qualora non avesse rinnovato Maignan andava sostituito e c'era il rischio che chi veniva al suo posto non era all'altezza".

Quanto il Milan può effettivamente ambire allo Scudetto?

"Dipende molto da Pulisic e Leao. Se dovessero tornare al meglio il Milan potrebbe dare filo da torcere all’Inter. L’altra condizione riguarda ovviamente la formazione nerazzurra: se va avanti in Champions League, perdendo energie, e di conseguenza punti, la formazione rossonera potrebbe avere chances".

Pensa che il quarto posto il Milan lo abbia già blindato?

"Se il Milan non si vuole suicidare sì. La sconfitta della Roma a Udine è la notizia più bella per il Milan del 2026".