MN - Ibrahimovic tedoforo: il giorno in cui anche un "Dio" si è fermato a sentire il battito

vedi letture

Questa mattina Zlatan Ibrahimovic ha portato la fiamma Olimpica per Milano-Cortina 2026, ma il gesto è andato ben oltre la cerimonia. Non è stato solo il campione senza tempo, l'icona globale, il personaggio "larger than life": lo Zlatan di oggi è stato un uomo visibilmente coinvolto, emozionato, quasi spiazzato dalla grandezza del momento, lui che in carriera è stato spesso protagonista di tanti altri eventi importanti.

Milano, la sua seconda casa, lo ha accolto come sempre con calore, ma questa volta lo svedese ha risposto con amore, togliendosi per qualche minuto quell'armatura da duro che lo ha sempre contraddistinto.

Helena, l'emozione dietro le quinte

Dietro l'Ibrahimovic tedoforo c'è anche un retroscena che noi di MilanNews abbiamo colto durante questa mattinata speciale. Helena, sua compagna di una vita, nonché madre dei suoi figli, donna forte, solida, abituata a reggere ogni tipo di pressione, oggi era super emozionata nel vedere Zlatan in questa veste così solenne.

Un'emozione contagiosa, tanto che arrivato in via dell'Orso 5, cercando di incrociare qualche sguardo tra la folle Ibrahimovic ha chiesto: "Dov'è Helena?". Un dettaglio che racconta più di mille dichiarazioni quanto questo momento fosse speciale anche per lui, uno che in carriera si è tolto ogni tipo di soddisfazione.

Da "Dio" a uomo tra la gente

Ai microfoni di MilanNews.it (CLICCA QUI per vedere l'intervento) Ibrahimovic ha parlato di orgoglio per aver portato la fiamma olimpica a Milano, città che sente profondamente sua al punto da definirla come una seconda casa. Ha sorriso anche sulla celebre definizione di sé come "Dio", che però oggi ha quasi preferito sentirsi un comune mortale, nonostante l'impressionante folla al suo seguito.

E lo si è visto: Zlatan ha a più riprese chiamato la gente a raccolta, quasi caricando e caricandosi chi lo circondava. Non per dominare la scena, ma per condividerla. Non sopra tutto, ma insieme a tutti.