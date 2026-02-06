Modric e un presente luminoso: il suo futuro legato a risultati e convinzioni

vedi letture

Luka Modric ad oggi è un super sì. Oggi il suo rendimento ci sembra scontato, ma non tutti avevano grandi aspettative sul croato quando arrivò la scorsa estate a Milano. Strano, vero, eppure alcuni "haters" Dei giocatori over 35 esistono, e ci mancherebbe altro, a ognuno le proprie opinioni.

UN GRANDE SI'

Un maestro, una guida, un esempio. Chiamatelo come volete, ma Modric è un valore aggiunto al Milan di Allegri, totale. Con lui, anche Rabiot ha saputo evolversi e trasfomarsi col croato di fianco. Ricordiamo che, puramente per dovere di cronaca Modric è un ragazzo di 40 anni, e sicuramente questo sarà un discorso chiave nel futuro dell'ex Madrid qui a Milano, ma se il rendimento è questo, a voi le conclusioni. Un faro in mezzo al campo, con qualche momento di doveroso e umano appannamento tra dicembre e gennaio. Anche qui, entra in gioco il ruolo che Jashari avrebbe come vice Modric, utile per fare riafare il croato, come tra l'altro sta facendo finora.

NUMERI E ASSIST

Una stagione importante anche dal punto di vista dei numeri. Un gol (quello decisivo nell’1-0 casalingo contro il Bologna) e tre assist in campionato sin qui. Modric è un fattore anche e soprattutto per i suoi compagni di squadra. La palla è sempre tra i suoi piedi: nei piazzati, nella gestione del possesso in fase di interdizione. Luka è ovunque.

FUTURO INCERTO?

Il futuro resta oggi un’incognita, ma positiva. Tanto se non tutto dipenderà dalle condizioni fisiche del croato, e da quello che sarà il suo post mondiale con la Croazia. Non ha un valore minore anche la posizione che il Milan otterrà in classifica a maggio. Un altro ipotetico scenario per Luka, potrebbe essere il sogno di poter giocare la Champions col Milan, la squadra che ha sempre seguito e tifato da bambino.