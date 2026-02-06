Pellegatti si scusa: "Avevo preparato un bel pistolotto sul mercato, ma la vittoria di Bologna mi ha convinto di cancellarlo"

Nel corso del suo editoriale per MilanNews.it, il giornalista Carlo Pellegatti si è così espresso sul Milan: "Avevo preparato un bel “pistolotto” sul mercato, sulle tante domande che ci siamo posti in un mese pieno di contraddizioni, ma la vittoria, bella e spettacolare sul piano estetico - ripeto estetico, ripeto estetico - mi ha convinto di cancellarlo. Dedicata ai puristi che, giustamente, pretendono qualità dal Milan!".