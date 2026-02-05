Milan, Oettle: "Lo stadio è un tema enorme. In Italia l’innovazione infrastrutturale è lenta. Ma abbiamo raggiunto un grande traguardo"
Maikel Oettle, Chief Commercial Officer del Milan ha partecipato alla SPOBIS Conference di Amburgo, uno dei principali appuntamenti europei dedicati all’industria sportiva e all’innovazione nel settore. Queste le sue dichiarazioni riportate da Calcio e Finanza, presente all’evento:
Sul nuovo stadio: “Lo stadio è un tema enorme. Sono arrivato nel 2019 e mi dissero subito: “Dobbiamo vendere i naming rights del nuovo stadio”. Ora siamo nel 2026. In Italia l’innovazione infrastrutturale è lenta. Ma abbiamo raggiunto un grande traguardo: abbiamo comprato lo stadio. Ora stiamo pianificando il nuovo impianto accanto a San Siro. Il vecchio stadio verrà in gran parte demolito, resterà un museo. Vorremmo andare più veloci, anche per i partner. Ma l’ambizione è costruire uno dei migliori stadi d’Europa”.
