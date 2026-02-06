Ex Milan, Van Ginkel annuncia l'addio al calcio giocato a 33 anni

Marco van Ginkel ha annunciato sui social il suo addio al calcio giocato: "Dopo 16 anni saluto il calcio professionistico. Un viaggio pieno di alti e bassi, lezioni imparate e ricordi che conserverò per sempre. Grazie a tutti quelli che mi sono stati accanto lungo il percorso. Orgoglioso del passato. Pronto per il prossimo capitolo".

Durante la sua carriera, l'olandese, che si ritira a 33 anni, ha vestito anche la maglia del Milan, con cui ha collezionato 17 partite e segnato una rete. I rossoneri lo presero nell'estate 21014 in prestito dal Chelsea.