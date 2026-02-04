4 febbraio 2001: Kaladze fa il suo esordio nel Milan

4 febbraio 2001: Kaladze fa il suo esordio nel MilanMilanNews.it
© foto di Giacomo Morini
Ieri alle 23:40Gli ex
di Enrico Ferrazzi

25 anni fa, il 4 febbraio del 2001 esordiva in Serie A con il Milan Kakhaber Kaladze, difensore georgiano prelevato dalla Dinamo Kiev durate il mercato invernale. La prima partita di Kakha con la maglia rossonera è stata Milan-Reggina di Serie A, gara vinta dal Diavolo con un gol di Leonardo dal limite dell'area.

Questo il tabellino di quella partita

MILAN-REGGINA 1-0                          

Reti: 79' Leonardo

MILAN: Abbiati, Roque Junior, Kaladze, P. Maldini, Helveg (46' Ba), Ambrosini, Giunti, Serginho (63' Coco), Leonardo, Bierhoff (74' Comandini), Shevchenko - All.: Zaccheroni

REGGINA: Taibi, Caneira, Vargas, Oshadogan, Morabito, Vicari (84' Mozart), Brevi, Mamede, Zanchetta (65' Bernini), Da Costa (57' Bogdani), Dionigi - All.: Colomba

Arbitro: Rossi