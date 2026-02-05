Marotta sullo stop alle trasferte: “Decisione recepita, gesto atto insulso”

vedi letture

Mercoledì 4 febbraio 2026, nel pre-partita della sfida valida per i quarti di finale di Coppa Italia “Inter-Torino”, il presidente dell’Inter Giuseppe Marotta ha dichiarato in esclusiva a Mediaset:

Stop alle trasferte per i tifosi fino al 23 marzo dopo i fatti di Cremona? "Ma abbiamo recepito la decisione, valutando il gesto come un atto insulso, un atto straordinariamente negativo, che nulla a che fare con i valori dello sport, coi valori che noi cominciamo a portare avanti sin dalle squadre giovanili. Purtroppo, ci sono un po' di persone che sono delinquenti. Queste persone saranno oggetto di condanna dal punto di vista della magistratura e noi agiremo in sede giudiziaria a tutela della società e di tutti i tifosi che invece hanno come principi dei valori sicuramente diversi. È una pagina sicuramente che vogliamo archiviare velocemente, perché non dico la maggioranza, ma tutti i tifosi dell'Inter non sono fatti di questa pasta"