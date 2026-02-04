Scudetto o Champions? Molto dipenderà dai recuperi di Pulisic e Leao

vedi letture

La vittoria di ieri contro il Bologna ha permesso al Milan di tornare a -5 dalla capolista Inter, ma per Max Allegri la cosa più importante è aver allungato sul quinto posto in classifica (+7 sulla Roma). Il tecnico milanista non si sbottona e continua a non voler parlare di scudetto: l'obiettivo primario del Diavolo resta tornare in Champions League e per questo al momento preferisce guardare chi sta dietro piuttosto che chi sta in vetta.

CHE NUMERI! - Allegri ha diversi motivi per sorridere come dimostrano questi numeri:

- il Milan ha 15 punti in più rispetto ad un anno fa dopo 23 giornate di Serie A;

- il Diavolo ha conquistato 50 punti in 23 turni di campionato solo per la terza volta nell’era dei tre punti a vittoria in Serie A (dopo il 2003/04 (58) e il 1995/96 (50);

- i rossoneri sono imbattuti in Serie A da 22 partite di fila: è la prima volta dal 1992-1993 (striscia di 23 sfide con Fabio Capello allenatore);

- la formazione milanista è rimasta imbattuta in tutte le prime 12 trasferte stagionali in campionato per la prima volta da quando la Serie A è tornata a 20 squadre (dal 2004/05); l'ultima volta risaliva al 2003/04 (9V, 3N);

- insieme al Bayern Monaco (8V, 2N), il Milan è una delle due squadre ancora imbattute in trasferta nei cinque grandi campionati europei 2025/26.

PULISIC E LEAO - Complice il rinvio di Milan-Como che era in programma nel prosimo weekend, ora il Diavolo avrà un po' di giorni di riposo e tornerà in campo venerdì 13 febbraio sul campo del Pisa. In questa "sosta", la priorità di Allegri è sicuramente quella di recuperare Christian Pulisic e Rafael Leao, cioè coloro che hanno fatto spesso la differenza nelle ultime stagioni. Da settimane ormai entrambi non sono al meglio per alcuni fastidi fisici: l'americano, che sta soffrendo da tempo per un problema alla caviglia, ha saltato la trasferta di Bologna per una borsite all'ileopsoas, mentre nell'ultimo periodo il rendimento del portoghese è pesantemente condizionato da un'infiammazione all'adduttore che deve essere gestita per evitare che si trasformi in pubalgia (ieri era a disposizione, ma è rimasto in panchina per 90'). Allegri ha spiegato nel post-partita che spera di riavere tutti e due a disposizione per la trasferta di Pisa. Al di là di quello che a cui puntano i rossoneri (scudetto o piazzamento Champions), il Milan ha bisogno di riavere presto al meglio sia Pulisic che Leao, due giocatori che possono fare la differenza in ogni momento. E la sensazione è che potrebbero essere proprio loro a determinare quale sarà l'obiettivo del Diavolo da qui a fine stagione: se Allegri riavrà presto il miglior Pulisic e il miglior Leao, allora sognare in grande potrebbe essere possibile, altrimenti la strada per le vetta sarà ancora più in salita.