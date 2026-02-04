Un mercato di prospettiva: a gennaio il Milan ha pensato più al futuro che al presente

Visto il secondo posto in classifica e una rosa con evidenti lacune in alcune zone di campo, c'erano grandi aspettative sul mercato invernale del Milan che invece ha chiuso un solo colpo per la prima squadra, vale a dire Niclas Fullkrug. Un attaccante fisico come lui mancava come il pane al Diavolo, ma c'era bisogno per esempio anche di un difensore centrale e di un esterno destro. Il ds Igli Tare, prima della gara contro il Bologna, ha spiegato a DAZN: "Non è arrivato nessun difensore? Non abbiamo avuto la necessità. Se ci fosse stato qualcosa che poteva aiutarci veramente l’avremmo fatto, ma poi abbiamo deciso insieme a Max di andare avanti con questo gruppo che ci ha dato grandi soddisfazioni fino a questo punto".

UN SOLO RINFORZO PER ALLEGRI - E' vero che nelle ultime settimane Koni De Winter sta dando ottime risposte, così come ieri a Bologna ha fatto vedere buone cose anche Zachary Athekame a destra al posto dell'infortunato Saelemaekers, però forse si poteva fare qualcosa in più. 50 punti in 23 giornate di campionato sono davvero tanti, ma se l'obiettivo è provare ad insidiare il primo posto dell'Inter un paio di innesti sarebbero stati molto utili. E viste le condizioni non ottimali di Christian Pulisic e Rafael Leao, uno come Jean-Phillipe Mateta, ovviamente sano e senza quel problema al ginocchio che ha fatto saltare la trattativa, avrebbe potuto dare sicuramente una marcia in più a Diavolo.

COLPI PER IL FUTURO - Se per la prima squadra è stato fatto un solo colpo di mercato a gennaio, il club di via Aldo Rossi si è mosso tanto per rinforzare la rosa del Milan Futuro con alcuni colpi di prospettiva molto interessanti: in difesa sono arrivati il 2008 El Hadj Malick Cissè e il 2007 Magnus Dalpiaz, a centrocampo il 2009 Aaron Babaj, il 2005 Jacopo Sardo e il 2008 Yahya Idrissi-Regragui, mentre per rinforzare l'attacco è stato preso Alphadjo Cissè (2006). Dopo il loro sbarco in rossonero, sono stati aggregati alla seconda squadra di Massimo Oddo, ma nei prossimi mesi si affacceranno anche in prima squadra dove Allegri avrà la possibilità di vederli da vicino e farsi subito un'idea su chi potrà diventare importante nel Milan del futuro. Il livornese sa lavorare bene con i giovani e in carriera ha già dimostrato che, se se lo meriteranno, non avrà problemi a dargli una chance in prima squadra.