"Sono io il vostro Mateta". Nkunku non si ferma più: è lui l'acquisto di gennaio?

Nell'estate del 2022, nel corso del ritiro di Dimaro del Napoli, il presidente del club partenopeo Aurelio De Laurentiis rispose così a chi gli chiedeva a gran voce il ritorno di Edinson Cavani in maglia azzurra: "Sono io il vostro Cavani". Una frase diventata virale in poco tempo e che oggi un giocatore del Milan potrebbe prendere in prestito e riadattarla al contesto attuale. Stiamo parlando ovviamente di Christopher Nkunku che, dopo l'ultimo mese trascorso in rossonero, potrebbe serenamente dichiarare: "Sono io il vostro Mateta".

"Sono felice"

Effettivamente ieri sera, dopo la vittoria sul Bologna, qualche dichiarazione Christopher Nkunku l'ha rilasciata ed è stata anche più significativa di quella fittizia che abbiamo ipotizzato. Dopo una delle migliori prestazioni da quando è arrivato al Milan, dopo il secondo gol della gara e dopo le tante voci di mercato delle ultime settimane, l'ex Chelsea ha parlato così a DAZN: "Non ho mai pensato di lasciare il Milan, sono felice di essere qui e giocare per questo club". Conciso, semplice, diretto e soprattutto in linea con tutto quello che è sempre trapelato da un mese a questa parte: nonostante interessamenti concreti da parte di altre squadre, Nkunku ha sempre scelto il Milan, quasi testardamente. E meno male, possono aggiungere i tifosi rossoneri, perché il francese sta salendo di colpi.

Cinque gol

Il fatto che il rendimento di Nkunku stia salendo non lo dice chi scrive questo articolo, lo raccontano i numeri. Nelle ultime sei partite giocate da Nkunku, ovvero da quando si è sbloccato con la doppietta contro il Verona nella partita tra Natale e Capodanno, il francese ha trovato cinque gol, praticamente andando a segno in ogni gara disputata. Dopo l'Hellas è stato costretto a saltare le gare contro Cagliari e Genoa, per infortunio. Si è rivisto in campo nel pareggio con la Fiorentina e nella vittoria contro il Como, in cui ha segnato in entrambe le occasioni; poi contro Lecce e Roma è rimasto a secco, prima della segnatura dal dischetto di ieri. Era proprio vero quando si diceva che gli serviva sbloccarsi per togliere il tappo: dal primo gol segnato, costanza è parola d'ordine. Ieri è stato bravissimo anche nel proteggere palla, nel far salire la squadra, nel dialogare con i compagni. La condizione e l'adattamento sono migliori, la volontà di fare bene c'è, i gol stanno arrivando: è Christopher Nkunku l'acquisto di gennaio?