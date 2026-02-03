Tare a DAZN: "Maignan una bandiera del club. Mateta? Problema fisico e abbiamo deciso di non procedere. Futuro? Si vedrà"

Il DS del Milan Igli Tare è stato intervistato da DAZN nel pre partita di Bologna-Milan. Queste tutte le dichiarazioni del dirigente rossonero:

Oggi Bologna-Milan:

“Noi dobbiamo guardare a noi stessi, il destino è nelle nostre mani. Dobbiamo cercare di fare una partita importante stasera e cercare di vincerla, perché vuol dire dare continuità alla classifica e anche dare tanto alle nostre aspettative”.

Su Mateta e quello che è successo dopo le visite mediche:

“L’operazione Mateta riguardava il futuro, non il presente. Facendo la trattativa abbiamo visto che c’era uno spiraglio di anticiparla e abbiamo cercato di farlo. Poi facendo le visite mediche abbiamo constatato questo problema fisico che il giocatore aveva e abbiamo deciso di non andare avanti. Poi nel futuro si vedrà. La squadra fino ad adesso ha fatto molto bene. Anche gli attaccanti hanno fatto bene. Leao ha questo problema che nelle ultime settimane gli ha dato un po’ di fastidio, Pulisic ha qualche problemino anche. Però siamo contenti e felici di questa squadra, andiamo avanti non dando nessun alibi a noi stessi e a tutti gli altri”.

Finalmente il rinnovo di Maignan:

“Non è stato difficile. Mike è una bandiera di questo club, di questa società. C’erano trattative da concludere, ho sempre saputo che il suo desiderio di rimanere a Milano. Fino in fondo anche lui ha combattuto per realizzare questo suo sogno e la società è stata molto brava per far sì che questa operazione andasse a buon fine per dare un segnale per il futuro per il progetto che il Milan porta per il futuro”.

Alla fine nessun difensore nel mercato di gennaio:

“Non abbiamo avuto la necessità. Se ci fosse stato qualcosa che poteva aiutarci veramente l’avremmo fatto, ma poi abbiamo deciso insieme a Max di andare avanti con questo gruppo che ci ha dato grandi soddisfazioni fino a questo punto”.