Ginocchio Mateta, Teotino: "Per fortuna il Milan lo ha scoperto. In Inghilterra meno trasparenti per questioni mediche"

La grande telenovela di fine calciomercato ha visto come protagonista il Milan che in pochi giorni si è assicurato Jean-Philippe Mateta per l'estate, poi per la deadline di questa finestra invernale, infine lo ha perso per dei dubbi di natura fisica sorti dopo ben due valutazioni mediche tra Londra e Parigi alla presenza dello staff medico milanista. Sono emersi dei problemi al ginocchio, su cui il francese starebbe giocando da un mese e mezzo circa, che non hanno dato garanzie al club di via Aldo Rossi che non ha proceduto con l'acquisto.

Gianfranco Teotino, giornalista, è intervenuto nella puntata di Calciomercato - L'Originale di Sky Sport 24 e ha detto la sua sulla decisione di non procedere all'acquisto di Mateta da parte del Milan: "Il Milan ha fatto benissimo. In Inghilterra sono molto meno trasparenti di noi per questioni mediche, non sempre vengono date diagnosi esatte. A dicembre Mateta non è stato convocato improvvisamente per una partita di Conference. Nella conferenza stampa successiva l'allenatore del Crystal Palace disse che si trattava di un problema minore al ginocchio. Invece, evidentemente, in questo mese e mezzo, in cui Mateta ha sempre giocato tranne l’ultima, la situazione non si è risolta e i medici del Milan per fortuna lo hanno scoperto".