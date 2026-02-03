Gabbia esulta: “Maignan è un leader e il nostro capitano. Ce lo godiamo”
Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset XXL rispondendo ad alcune domande del collega Claudio Raimondi, tra scudetto, Allegri, Maignan e Leao versione cantante. Di seguito le sue dichiarazioni.
Quanto è importante il rinnovo di Maignan?
"Tantissimo. Mike è il nostro capitano, leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo".
I rossoneri ricordiamo che scenderanno in campo martedi sera alle 20:45 al Dall'Ara per la sfida contro il Bologna di Italiano.
BOLOGNA-MILAN
Stadio Dall'Ara, Bologna
h. 20:45
Tv: DAZN
web: MilanNews.it
