Gabbia esulta: “Maignan è un leader e il nostro capitano. Ce lo godiamo”

© foto di www.imagephotoagency.it
Oggi alle 00:30News
di Andrea La Manna

Matteo Gabbia, difensore del Milan, è intervenuto ai microfoni di SportMediaset XXL rispondendo ad alcune domande del collega Claudio Raimondi, tra scudetto, Allegri, Maignan e Leao versione cantante. Di seguito le sue dichiarazioni.

Quanto è importante il rinnovo di Maignan?
"Tantissimo. Mike è il nostro capitano, leader. Siamo felicissimi di averlo con noi e ce lo godiamo fino in fondo". 

I rossoneri ricordiamo che scenderanno in campo martedi sera alle 20:45 al Dall'Ara per la sfida contro il Bologna di Italiano. 

BOLOGNA-MILAN
Stadio Dall'Ara, Bologna 
h. 20:45
Tv: DAZN
web: MilanNews.it
 