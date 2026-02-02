Marotta: "Impediremo l'ingresso a San Siro a chi ha tirato un petardo contro Audero"
(ANSA) - ROMA, 02 FEB - "Siamo in stretto contatto con le Autorità competenti per le indagini sull'increscioso incidente di ieri sera a Cremona. Nel momento in cui saranno identificati tutti i responsabili, l'Inter provvederà ad esercitare la clausola di gradimento per impedire il loro ingresso a San Siro. Inoltre procederà nei loro confronti davanti all'autorità giudiziaria".
Lo afferma il presidente dell'Inter, Beppe Marotta, interpellato dall'ANSA, a proposito del petardo lanciato dal settore della tifoseria nerazzurra che ha colpito il portiere grigiorosso Audero. (ANSA).
