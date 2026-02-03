Pagliuca in vista del Bologna: "Il Milan avrà pressione: Allegri giocherà accorto"

Il Milan è pronto a chiudere il 23° turno di campionato di Serie A Enilive: i rossoneri saranno in campo domani sera alle ore 20.45 in casa del Bologna, allo stadio "Renato Dall'Ara". Una grande opportunità per la formazione milanista di mister Massimiliano Allegri che potrebbe allungare sulla Roma, uscita con una sconfitta da Udine, e mantenere le distanze invariate da Juventus e Napoli, vittoriose nel fine settimana. Sulle frequenze di Radio Nettuno Bologna Uno è intervenuto l'ex calciatore portiere Gianluca Pagliuca che ha parlato anche della squadra rossonera.

Le parole di Gianluca Pagliuca in vista della partita contro il Milan: "Non ci sarà Saelemaekers, ma resta una squadra pratica che quando vuole fa risultato. Avrà pressione perché Inter, Napoli e Juve hanno vinto, ma il Bologna ha le possibilità di fare risultato. Ci vorrebbe una vittoria per cominciare un ciclo positivo. Dopo ci saranno partite più abbordabili e sarebbe bene fare un risultato importante. Penso che Allegri non verrà a giocare con tre punte, giocherà accorto per poi colpire alla prima disattenzione del Bologna. Ha vinto otto partite al primo tiro in porta".