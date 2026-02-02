live mn Mercato Milan: saltato Mateta. Ufficiale Cissé. Niente difensore

vedi letture

Amici ed amiche di MilanNews.it, oggi è l'ultimo giorno di mercato!

La nostra redazione vi accompagnerà per tutta la giornata con tutte le notizie del calciomercato Milan minuto per minuto. Aggiorna la pagina per ricevere gli aggiornamenti!

16.15 | UFFICIALE L'ARRIVO DI ALPHADJO CISSÈ

AC Milan comunica di aver acquisito a titolo definitivo dall'Hellas Verona il diritto alle prestazioni sportive del calciatore Alphadjo Cissè. Contestualmente, il centrocampista classe 2006 proseguirà la sua avventura all'US Catanzaro con la formula del prestito fino al termine della stagione in corso.

15.50 | DI STEFANO: "MATETA, IL PROBLEMA AL GINOCCHIO C'È"

Peppe Di Stefano, in diretta da Milanello su Sky Sport 24, racconta la trattativa saltata all'ultima per Mateta: "La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta era l'acquisto che il Milan voleva fare subito per luglio e sarebbe stato il futuro numero 9. Nella testa di Allegri c'è il 3-5-2, la sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta e Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku. L'assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito, anche perché le condizioni degli attaccanti del Milan non sono fantastiche, Leao ha questa infiammazione, Pulisic borsite all'ileopsoas, Fullkrug problema al dito del piede, quindi Mateta avrebbe fato comodo. Non ha passato le visite mediche perché il problema al ginocchio c'è. Io non so quantificarlo, so soltanto che il ragazzo negli ultimi mesi ha avuto questi problemi, anche la stampa inglese aveva detto di un possibile intervento alla cartilagine e l'anno prossimo il Milan che in teoria ha le coppe e giocherà 3 volte a settimana, con un problema al ginocchio non vai da nessuna parte".

15.34 | SKY - JUVE, VALUTAZIONI SU MATETA

Riporta Sky Sport che in questi minuti ci sono valutazioni in casa Juve per capire se andare avanti su Mateta dopo la richiesta di informazioni delle ultime ore, visto che l'affare Kolo Muani non si sblocca.

15.20 | SKY - SALTATO MATETA AL MILAN, NON HA SUPERATO LE VISITE MEDICHE

Secondo quanto riferito da Sky Sport con l'inviato allo Sheraton, l'affare Milan-Mateta è saltato perchè il francese non avrebbe superato le visite mediche

14.30 | MORETTO SU MATETA: "IL MILAN DEVE CAPIRE I RISCHI. LA JUVE SAPEVA DEL SUO PROBLEMA AL GINOCCHIO"

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, così ha parlato con Matteo Moretto su Mateta-Milan: "Da un momento all'altro ci aspettiamo il verdetto su Mateta. In mattinata si sono sviluppate anche voci sulla Juvetnus. Proprio in questo momento sono in corso le visite mediche supplementari per capire la condizione del ginocchio di Mateta. Vorrei precisare che non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta perchè lui sta bene, gioca, sta giocando e continuerà a giocare ma è più una condizone in prospettiva, è da capire se il ginocchio di Mateta in futuro potrà essere a rischio quanto è delicato il ginocchio in prospettiva futura non tanto sul presente. Il Milan deve capire quanti rischi ci sono a livello medico e procedere con il pagamento con i 30 milioni e passa. Non mi risulta tentativo Juve per Mateta. In questo momento l'unica opzione per il francese è il Milan. Anche la Juve sapeva di questo aspetto medico e di questa cosa del ginocchio, ma la Juve lo avrebbe preso in prestito invece il Milan lo comprerebbe a titolo definitivo"

13.08 | LA JUVENTUS HA PRESO INFORMAZIONI SU MATETA

In attesa di aggiornamenti, la Juventus ha preso informazioni su Jean-Philippe Mateta. Secondo quanto riportato da Sky, se il Milan non dovesse chiudere, i bianconeri proporrebbero un prestito. Intanto si aspetta la risposta del club rossonero dopo gli ulteriori esami effettuati dal calciatore.

12:42 | DEPOSITATO CONTRATTO DI CISSE

Come riporta il sito della Lega Serie A, è stato depositato il contratto del neo acqusito rossonero Alphadjo Cisse che arriva dal Verona. Il classe 2006 arriva dopo una trattativa con il Verona da 8 milioni più 2 di bonus e una percentuale sulla rivendita.

11.22 | STRAND LARSEN HA COMPLETATO LE VISITE MEDICHE CON IL CRYSTAL PALACE

In attesa di evoluzioni sul fronte Mateta, il Crystal Palace continua ad andare avanti per Jorgen Strand Larsen: l'ex Wolverhampton, come riporta Sky Sports, ha completato le visite mediche con quello che sarà il nuovo club.

11.15 | DISASI VA AL WEST HAM

Era un obiettivo del Milan, poi scartato, ma alla fine rimarrà a Londra e continuerà a giocare in Premier League. Come riportato da Sky, Axel Disasi è pronto al trasferimento al West Ham. Il calciatore si trasferirà in prestito, il classe 1998 resterà in Inghilterra.

11:00 | UN ALTRO GIOVANE AL MILAN

Uno degli acquisti in prospettiva che il Milan ha operato in questi ultimi giorni di calciomercato invernale è arrivato ieri sera a Milano: si tratta di Magnus Dalpiaz, terzino e difensore centrale austriaco classe 2007 in arrivo dal Bayern Monaco e che rinforzerà le fila di Milan Futuro, agli ordini del tecnico Massimo Oddo. Sono in corso le viste mediche.

10:20 | UFFICIALE REGRAGUI

Nuovo rinforzo per il Milan Futuro: è stato annunciato, infatti, l'arrivo del giovane Yahya Idrissi-Regragui. Il calciatore, 18 anni, è arrivato dal Chelsea e si aggregherà dunque al Milan Futuro per iniziare la sua avventura in rossonero.

9:30 | MATETA: VISITE ULTERIORI IN CORSO

Ore decisive per Jean-Philippe Mateta: come riportato dal collega David Ornstein di The Athletic, il Milan sta effettuando, a Londra, ulteriori controlli medici sul calciatore francese. Sono attesi aggiornamenti importanti su quello che sarà il futuro dell'attaccante. L'accordo tra il Diavolo e il club inglese è ormai raggiunto sulla base di circa 30 milioni di euro. Da valutare però un vecchio problema di Mateta, che si infortunò al ginocchio nel 2019 con il Mainz.