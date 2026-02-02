Moretto: “Valutazioni Milan in vista del futuro, anche la Juve sapeva del ginocchio. Mateta-Juve non mi risulta”

Nel canale YouTube di Fabrizio Romano, così ha parlato con Matteo Moretto su Mateta-Milan

"Da un momento all'altro ci aspettiamo il verdetto su Mateta. In mattinata si sono sviluppate anche voci sulla Juvetnus. Proprio in questo momento sono in corso le visite mediche supplementari per capire la condizione del ginocchio di Mateta. Vorrei precisare che non si sta capendo lo stato fisico attuale di Mateta perchè lui sta bene, gioca, sta giocando e continuerà a giocare ma è più una condizone in prospettiva, è da capire se il ginocchio di Mateta in futuro potrà essere a rischio quanto è delicato il ginocchio in prospettiva futura non tanto sul presente. Il Milan deve capire quanti rischi ci sono a livello medico e procedere con il pagamento con i 30 milioni e passa. Non mi risulta tentativo Juve per Mateta. In questo momento l'unica opzione per il francese è il Milan. Anche la Juve sapeva di questo aspetto medico e di questa cosa del ginocchio, ma la Juve lo avrebbe preso in prestito invece il Milan lo comprerebbe a titolo definitivo"