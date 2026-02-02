Di Stefano: “Nella testa di Allegri Mateta era l’attaccante del futuro. Il problema al ginocchio c’è”

Così Peppe Di Stefano live da Milanello su affare saltato Mateta:

"La cronaca degli ultimi minuti l'avete sentita, letta, Mateta è saltato. Da quello che mi risulta era l'acquisto che il Milan voleva fare subito per luglio e sarebbe stato il futuro numero 9. Nella testa di Allegri c'è il 3-5-2, la sua idea sarebbe un attacco misto, la coppia fisica Mateta e Fullkrug e quella di movimento Leao, Pulisic e Nkunku. L'assurdo di questa storia è che 36 ore fa il Milan era vicino a portarlo a Milanello da subito, anche perché le condizioni degli attaccanti del Milan non sono fantastiche, Leao ha questa infiammazione, Pulisic borsite all'ileopsoas, Fullkrug problema al dito del piede, quindi Mateta avrebbe fato comodo. Non ha passato le visite mediche perché il problema al ginocchio c'è. Io non so quantificarlo, so soltanto che il ragazzo negli ultimi mesi ha avuto questi problemi, anche la stampa inglese aveva detto di un possibile intervento alla cartilagine e l'anno prossimo il Milan che in teoria ha le coppe e giocherà 3 volte a settimana, con un problema al ginocchio non vai da nessuna parte".