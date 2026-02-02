VIDEO MN - Dalpiaz arrivato in sede per la firma sul contratto

Oggi alle 15:10Calciomercato Milan
di Andrea La Manna
fonte Lorenzo De Angelis e Antonio Vitiello

Come riporta il nostro inviato da Casa Milan, il giovane talento classe 2007 è arrivato in sede per firmare il contratto che sancirà l'ufficialità del passaggio dal Beyern Monaco al Milan.

Di Lorenzo De Angelis e Antonio Vitiello 