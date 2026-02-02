Moretto: “Mirandes ad un passo da Diego Sia di Milan Futuro”

Moretto: “Mirandes ad un passo da Diego Sia di Milan Futuro”MilanNews.it
Oggi alle 13:51Calciomercato Milan
di Andrea La Manna

Come riporta Matteo Moretto sul suo profilo X, il giovane talento Diego Sia di Milan Futuro è ad un passo dal trasferimento al Mirnandes. 