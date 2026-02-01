Incredibile Mateta. Disasi? Disa-no Firma importantissima

Penultimo giorno di calciomercato invernale. Domani alle ore 20 chiuderà una sessione molto particolare per il Milan. Un arrivo prima ancora di iniziare con un timing perfetto, Fullkrug, poi settimane e settimane di calma piatta per arrivare poi a un finale sicuramente non noioso.

Per Mateta il Milan può rappresentare la grande occasione della sua carriera. Parliamo di un giocatore che può portare caratteristiche che mancano al reparto offensivo dei rossoneri. Con lui in campo, ad esempio, contro la Roma avremmo assistito a una gara diversa, con meno difficoltà a ripartire e di conseguenza meno sofferenza. Sarebbe un colpo importante nel mercato di gennaio. Viceversa, qualora non arrivasse si tratterebbe dell'ennesima delusione, anche a livello di gestione. Mateta serve oggi, non in estate.

Insomma il mercato del Milan può finire molto bene o molto male. Anche perché in difesa il nome più facile da chiudere, e un motivo ci sarà, è Disasi del Chelsea. Operazione che avrebbe poco senso. Parliamo di un giocatore che in stagione ha poco più di un'ora di gioco, tra l'altro non in prima squadra ma nella formazione B. Ad Allegri serve uno pronto all'uso, non un difensoree da rigenerare. Tra l'altro anche in condizioni ottimali è un centrale molto discutibile. Disa-no.

Guardando a Milanello, l'auspicio più importante è quello di ritrovare presto i migliori Leao a Pulisic, costantemente alle prese con guai fisici. Basti pensare che l'americano ha totalizzato in campionato appena 880 minuti: un anno fa allo stesso punto erano 1213, due anni fa addirittura 1471. Una differenza significativa. Tra l'altro, quasi sempre quando è sceso in campo Capitan America non è mai stato al 100%. Stesso discorso per Leao. 1082 minuti in questo campionato contro i 1350 della passata stagione, dopo lo stesso numero di giornate, e i 1408 della 23/24. Per Rafa si potrebbe valutare anche un riposo totale per un paio di partite per provare a riportarlo in condizioni buone.

Nel frattempo è da celebrare il rinnovo importantissimo di Mike Maignan: traguardo insperato fino a qualche settimana fa. La firma sul contratto è un'ottima notizia per il presente ma anche per la prossima stagione. Pensare di sostituirlo adeguatamente in estate sarebbe stato parecchio complicato. Ripartire da lui significherà avere un portierone (il miglior giocatore in assoluto per rendimento dell'attuale Serie A), il capitano, un leader, una delle memorie storiche di Milanello, oltre che, coi suoi piedi, pure il primo regista in campo.