Ravezzani su Leao: "Se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore dopo aver fatto una partita inguardabile"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, il Direttore di TeleLombardia Fabio Ravezzani ha parlato di Milan dopo la pesante sconfitta di Roma contro la Lazio, soffermandosi in modo particolare anche su Rafael Leao.

Come legge il ko con la Lazio del Milan?

"Normale, è il passo del Milan che fa molto bene con le grandi e meno bene con le medio-piccole. Non credo alla rimonta del Milan non perché non credo che l'Inter possa frenare, ma per il Milan e quanto detto".

Leao, si parla di stop al rinnovo:

"E' uno dei giocatori più sostituiti in corsa, da Pioli a Fonseca, passando per Allegri. Credo che Leao sia il giocatore più pagato nella storia del Milan. E' stato pagato 28 mln, oltre a 25 mln al Lille al rinnovo. E' il giocatore più pagato del Milan, prende 6,5 mln più premi, ed è un giocatore che dopo aver fatto una partita inguardabile non ha fatto nulla. E in più se ne va fuori dal campo mandando a quel paese l'allenatore. Chiediamoci perché non è mai titolare, se non a corrente alternata, nel Portogallo. Prima esce il Milan da questo equivoco, meglio sarà. Non può andare avanti il Milan con Leao, perché quando si tratta di fare la battaglia, Leao non la fa. Quando lo vendi però, devi stare attento anche a chi compri. Perchè non è banale trovare uno più forte di lui".