Pancaro su Leao: "È recidivo in questi comportamenti, è giusto che il Milan prenda provvedimenti"

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Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'ex giocatore di Milan e Lazio, fra le altre, Giuseppe Pancaro ha parlato di Milan, Leao e della corsa scudetto.

Il Napoli può rientrare a sorpresa nella lotta Scudetto?

"L'Inter alla fine lo vincerà non per i 9 punti di vantaggio ma per il fatto che Milan e Napoli non credono di poter rimontare. Il Milan vincendo con la Lazio poteva recuperare ancora e mettere pressione, invece non ci ha creduto. Il Napoli, sotto sotto, sa che qualche chance c'è, ma no ndevi sbagliare".

Come si sarebbe comportato con Leao?

"Sicuramene è recidivo in questi comportamenti, è giusto che ora la società prenda dei provvedimenti. Può succedere 1-2 volte, poi basta. E' giusto fargli capire le cose. Il futuro? Il problema è che ci ha illuso, ci ha fatto vedere colpi da top player, ha potenzialità straordinarie ma ora è questo e non riesce a dare continuità".