Pellegatti si guarda dietro: “Con il Torino fondamentale, io passerei al 4-3-3”

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Nel suo canale YouTube, Carlo Pellegatti ha parlato di Lazio Milan e della prestazione deludente dei rossoneri. Queste le sue parole:

"Prestazione e risultato molto deludenti. È stata una partita che ha visto forse per la prima volta tanti uno contro uno, ne ricordiamo una simile con De Winter contro Hojilund in Supercoppa italiana, ma con così tanta frequenza no. Non ho capito cosa non sia andato in generale nell'organizzazione generale della squadra perchè una squadra organizzata ha sempre saputo sopperire ai problemi della scorsa stagione. È un punto doloroso perchè pensavamo di aver trovato un'organizzazione per eliminare questi potenziali pericoli che poi sono diventati reali. Diventa fondamentale la partita di sabato contro il Torino. Io credo che sia venuta l'ora in questa fase di tornare al 4-3-3. Io non devo dare lezioni a Massimiliano Allegri che secondo me non cambierà, ma per me sarebbe un errore non tanto sul piano tattico ma sul piano emotivo per dare una scossa"