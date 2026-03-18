L'osservatore Palma presenta André: "Abbina una tecnica di base eccellente a una progressione palla al piede che lo rende pericoloso"
Nel corso del consueto appuntamento con Maracanà, programma in onda sulle frequenze di TMW Radio, l'osservatore Marco Palma ha un po' approfondito il profilo di André, giovane centrocampista classe 2006 che il Milan starebbe trattando già da diverse settimane con il Corinthias.
"André (20-06-2006), centrocampista centrale/mezzala d’attacco/trequartista brasiliana del Corinthians. Prodotto del prolifico settore giovanile del Corinthians, André rappresenta il prototipo del centrocampista moderno "box-to-box". Fisico longilineo, abbina una tecnica di base eccellente a una progressione palla al piede che lo rende pericolosissimo nelle ripartenze. La sua duttilità tattica è il suo vero punto di forza: nasce centrocampista centrale per dettare i tempi, ma esprime il suo miglior calcio come mezzala d’attacco, dove può sfruttare la sua capacità di inserimento e il tiro alla media distanza. Se necessario, sa agire anche da trequartista puro. Piace al Milan.
Somiglianza: Ederson (Atalanta)
Valore di mercato: 18 milioni €".
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