Ravezzani sottolinea: “Allegri ha sbagliato con Estupinian, Leao limite del Milan”

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Nel canale Yuotube di QSVS, il direttore Fabio Ravezzani ha commentato la partita di domenica sera tra Lazio e Milan. Queste le sue parole:

"Allegri sbaglia perchè decide di dare fiducia ad Estupinian che lo ripaga come può cioè malissimo. Segna la Lazio dopo che era stato già superato due-tre volte in velocità da Isaksen e Estupinian affoga su quella fascia contro un avversario bravo ma non irresistibile. È lì il Milan perde la partita perchè diciamo la verità non ha corso tanti rischi. C'è stata si la traversa colpita piuttosto episodica di Taylor e poco altro. Soltanto i limiti enormi di Estupinian hanno reso possibile alla Lazio di andare in gol. Maignan non del tutto impeccabile sul gol subito. Un'altro limite del Milan è quello di Leao, fa un'altra partita anonima, non so quale sia la ragione per la quale gioca così male ultimamente, ma è da un po' di tempo che è sottotono. Leao non è diventato un campione, è un giocatore di qualità che ogni tanto fa delle cose eccellenti ma che sono quattro anni ormai che non riesce ad essere determinante per il Milan"