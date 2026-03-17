The Athletic su Pulisic: “Non sta giocando male, con la nazionale per riprendersi”
Il sito statunitense The Athletic, nella sua rubrica sui nazionali sparsi in giro per il mondo, ha parlato di Christian Pulisic e del momento che sta vivendo in rossonero. Quanto segue è quello che si legge nell'edizione odierna:
Sta arrivando il momento in cui le imminenti pause per le nazionali potrebbero essere utili a Christian Pulisic per ritrovare la forma con il club. Non che la stella della nazionale statunitense stia giocando male con il Milan. Non è così. È solo che, dopo un inizio di stagione così brillante, i suoi numeri si sono arrestati. Il 27enne non ha ancora registrato un gol o un assist in Serie A nel 2026, e la situazione è continuata domenica, quando la sua squadra ha sprecato l'occasione di recuperare terreno sull'Inter, capolista, perdendo 1-0 contro la Lazio. Pulisic ha creato due grandi occasioni, secondo Opta, ma la sua intesa in attacco con Rafael Leao non è riuscita a decollare. L'americano raramente delude con la nazionale. Forse potrebbe sfruttare le partite contro Belgio e Portogallo per affinare la sua vena offensiva.
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