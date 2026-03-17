Sabatini fa notare: “Sarri ha rubato il modo di giocare di Allegri”

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Nel suo canale YouTube, Sandro Sabatini ha parlato di Lazio-Milan di domenica sera. Queste le sue parole:

"L'assenza di Rabiot si fa sempre sentire, lo dicono i numeri. Il piano gara di Allegri è sembrato ripercorrere una vecchia battuta di un vecchio allenatore che c'era una volta e si chiama Bruno Pesaola che disse "Noi attaccheremo" e il giorno dopo, a seguito di una partita difensiva, rispose ai giornalisti dicendo "Gli altri ci hanno rubato l'idea". Ecco invece è stato Sarri a rubare l'idea di Allegri e del suo gioco perchè si è vista una Lazio molto compatta, molto abile nelle ripartenze e molto poco ossessionata dal possesso palla, dalle ripartenze da dietro. Allegri invece non sarà rimasto contento della prestazione dei suoi. Tutti hanno reso al di sotto delle aspettative"